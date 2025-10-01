В Одессе в день выпала почти двухмесячная норма осадков. Фото: ГСЧС

Одесу та Одеський район затопило після сильних злив, є загиблі через негоду.

За день в Одесі зафіксували майже двомісячну норму опадів. Це спричинило підтоплення вулиць, пошкодження комунальної інфраструктури. У регіоні виникли проблеми з електропостачанням. Про це повідомила місцева влада.

У ДСНС поінформували, що наразі відомо про дев’ятьох загиблих осіб, з яких дитина.

Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7.00.

Загалом було врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. Роботи ще тривають.

Місцеве видання «Думська» інформувало, що в Одесі затопило притулок для тварин. Волонтери розпочали термінову евакуацію котів, намагаючись перемістити їх у безпечні місця.

У соціальних мережах публікували відео, де видно, що внаслідок негоди у місті попадали дерева, а потік води затопив та перекрив дороги. В одному з місць під землю провалилася маршрутка. Потоки води були настільки сильними, що збивали пішоходів з ніг.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попередив у Telegram, що за прогнозами синоптиків, сьогоднішня доба також буде складною через сильні опади.

Нагадаємо, 29 вересня в Україні випав перший сніг. Справжня зима спостерігалася того дня в українських Карпатах — гору Піп Іван Чорногірський добряче притрусило снігом, а температура повітря опустилася до 3° морозу.

