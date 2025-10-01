Семья из пяти человек погибла в Одессе. Фото: ГСЧС

Потужна злива та підтоплення в Одесі призвели до загибелі цілої родини.

Через негоду загинула сім’я з п’яти осіб, які проживали на цокольному поверсі будинку. Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися. Про це 1 жовтня речниця Головного управління ДСНС Одеської області Марина Аверіна заявила в ефірі телемарафону.

Також загинули три жінки, які йшли дорогою. Їх накрило хвилею і понесло течією. Всі загиблі були місцевими мешканцями.

Сильні зливи зачепили й Чорноморськ, але найбільші наслідки стихії зафіксовані саме в Одесі. Рятувальники працювали всю ніч й евакуйовували людей із підтоплених районів. Місцями вода була вище грудей.

Нагадаємо, за минулу добу в Одесі та Одеському районі випала майже двомісячна норма опадів. Це спричинило підтоплення вулиць, пошкодження комунальної інфраструктури. Також виникли проблеми з електропостачанням. Через негоду загинули дев’ятеро людей, серед жертв — дитина.