Справжня зима прийшла в українські Карпати. Фото: ДСНС

Перший сніг випав в Україні у понеділок, 29 вересня.

Справжня зима фіксується сьогодні в українських Карпатах. Зокрема, гору Піп Іван Чорногірський добряче притрусило снігом. Також там відчутно похолодало. Температура повітря опустилася до 3° морозу, дме вітер східний 4м/с. Про це Гірські рятувальники Прикарпаття повідомили у Facebook.

Як відомо, Піп Іван — це відома вершина в Українських Карпатах, яка розташувалася поблизу Гуцульських гір. Там розташована обсерваторія «Білий слон». Також на вершині гори в 2014 був відкритий, що діє й донині, пост ДСНС.

За інформацією українського Гідрометцентру, в Україні сьогодні очікуєтеся мінлива хмарність. У західних, північних областях пройде помірний дощ, а на решті території вдень прогнозують невеликі опади. У Карпатах очікується мокрий сніг.

Вітер переважно східний, 5−10 м/с. Температура повітря вдень 13−18°, на заході та півночі країни 9−14°. На високогір’ї Карпат вдень прогнозують 1−5° тепла.