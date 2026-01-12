Енергетичний загін створили в Україні. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n211401-energetychnyy-zagin-stvoryly-pry-dsns-scho-ce-foto.html

Ракурс

Енергетичний загін створили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У Києві рятувальники встановили генератори для аварійного живлення житлових будинків, де відновлення ще триває. Додаткові генератори перекинули з інших регіонів — щоб не чекати, а відразу реагувати на потреби. Саме для цього був створений так званий енергетичний загін. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Telegram.

За його словами, упродовж 5−11 січня рятувальники здійснили понад 6 тис. виїздів на ліквідацію надзвичайних подій. А в «Пунктах незламності» чергують психологи ДСНС та поліції, які допомагають громадянам впоратися зі стресом.

У найбільш постраждалих районах було додатково розгорнуто пневмокаркасні модулі у дворах багатоповерхових житлових будинків. У цих модулях, за словами міністра, можна зігрітися, отримати консультацію та необхідну допомогу.

Клименко додав, що паралельно поліція та рятувальники підтримують людей, які опинилися у складних обставинах через негоду. Кількість патрулів збільшили на автошляхах та вулицях населених пунктів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко поінформувала, що по всій території України наразі розгорнуто понад 7 тис. «пунктів незламності». Найскладніша ситуація наразі спостерігається в окремих районах Києва й на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах.