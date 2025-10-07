На Одещині знову очікуються сильні дощі, фото:

https://racurs.ua/ua/n209542-gidrometcentr-poperedjaie-pro-sylni-doschi-ta-grozy-na-odeschyni-karta.html

Ракурс

В Одеській області в найближчі дні знову очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що 8−9 жовтня в Одеській області очікуються значні дощі, грози, пориви вітру 15−20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того — 8 жовтня вранці та вдень на півдні Одещини — сильні дощі (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, — наголошують в Гідрометцентрі.

Крім того, 8−10 жовтня, у басейні Південного Бугу (Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська обл.) внаслідок опадів очікується підвищення рівнів води на 0,2−0,3 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрили сильні дощі, за день випала майже двомісячна норма опадів. В результаті жертвами негоди стали десять людей, сталися масштабні підтоплення житлових кварталів та інфраструктури. В Укргідрометцентрі згодом пояснили, що через зміни клімату такі стихійні явища, раніше характерні для тропіків, стають частішими у і в середніх широтах.