Прокурору, сбившему ребенка на пешеходном переходе, избрали меру пресечения

Последствия смертельного ДТП во Львовской области 24 февраля, фото: ДБР

https://racurs.ua/n212309-prokuroru-sbivshemu-rebenka-na-peshehodnom-perehode-izbrali-meru-presecheniya.html

Ракурс

Личаківський районний суд Львова сьогодні, 26 лютого, обрав запобіжний захід прокурору Шептицької окружної прокуратури, підозрюваному у ДТП, внаслідок якої ввечері 24 лютого загинула 14-річна дівчина та було травмовано дев’ятирічного хлопчика.

Про це повідомляє прес-служба суду.

До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 266 тис. 240 грн. У випадку внесення застави на підозрюваного покладається низка процесуальних обов’язків, які діятимуть до 24 квітня.

За даними слідства: