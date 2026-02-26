Новости
Последствия смертельного ДТП во Львовской области 24 февраля, фото: ДБР

Прокурору, сбившему ребенка на пешеходном переходе, избрали меру пресечения

26 фев 2026, 19:54
999

Личаківський районний суд Львова сьогодні, 26 лютого, обрав запобіжний захід прокурору Шептицької окружної прокуратури, підозрюваному у ДТП, внаслідок якої ввечері 24 лютого загинула 14-річна дівчина та було травмовано дев’ятирічного хлопчика.

Про це повідомляє прес-служба суду.

До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 266 тис. 240 грн. У випадку внесення застави на підозрюваного покладається низка процесуальних обов’язків, які діятимуть до 24 квітня.

За даними слідства:

  • 24 лютого 2026 року поблизу села Смереків Львівського району відбулася ДТП, що призвела до загибелі 14-річної дівчини та травмування дев’ятирічного хлопчика під час переходу проїзної частини дороги;
  • водієм транспортного засобу був працівник Шептицької окружної прокуратури Львівської області. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та тяжкі тілесні ушкодження).

Источник: Ракурс


