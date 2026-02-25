Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия смертельного ДТП во Львовской области, фото: ГБР

Прокурор сбил детей на переходе — ГБР о смертельной аварии во Львовской области (ФОТО, ВИДЕО)

25 фев 2026, 14:17
999

На Львівщині вчора, 24 лютого, близько 19.00 поблизу села Смереків Львівського району автомобіль «Skoda Super B», за кермом якого перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області, здійснив наїзд на двох неповнолітніх — брат та сестра переходили дорогу по пішохідному переходу.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Внаслідок ДТП:

  • 14-річна дівчина загинула на місці;
  • її 10-річного брата госпіталізували до лікарні.

Зазначається, що під час перевірки ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявили.

Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу).

Наразі слідчі ДБР продовжують першочергові слідчі дії: опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази. Найближчим часом будуть призначено всі необхідні експертизи, — додали у ДБР.

Наслідки смертельної ДТП на Львівщині, фото: ДБР

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров