Последствия смертельного ДТП во Львовской области, фото: ГБР

На Львівщині вчора, 24 лютого, близько 19.00 поблизу села Смереків Львівського району автомобіль «Skoda Super B», за кермом якого перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області, здійснив наїзд на двох неповнолітніх — брат та сестра переходили дорогу по пішохідному переходу.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Внаслідок ДТП:

14-річна дівчина загинула на місці;

її 10-річного брата госпіталізували до лікарні.

Зазначається, що під час перевірки ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявили.

Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу).