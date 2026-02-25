Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки смертельної ДТП на Львівщині, фото: ДБР
Прокурор збив дітей на переході — ДБР про смертельну аварію на Львівщині (ФОТО, ВІДЕО)
На Львівщині вчора, 24 лютого, близько 19.00 поблизу села Смереків Львівського району автомобіль «Skoda Super B», за кермом якого перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області, здійснив наїзд на двох неповнолітніх — брат та сестра переходили дорогу по пішохідному переходу.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
Внаслідок ДТП:
- 14-річна дівчина загинула на місці;
- її 10-річного брата госпіталізували до лікарні.
Зазначається, що під час перевірки ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявили.
Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу).
Наразі слідчі ДБР продовжують першочергові слідчі дії: опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази. Найближчим часом будуть призначено всі необхідні експертизи, — додали у ДБР.