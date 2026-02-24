Смертельна ДТП із дітьми сталася на Львівщині — за кермом був окружний прокурор

На Львівщині сталася смертельна ДТП, фото: «Скай»

https://racurs.ua/ua/n212260-smertelna-dtp-iz-ditmy-stalasya-na-lvivschyni-za-kermom-buv-okrujnyy-prokuror.html

Ракурс

На Львівщині сьогодні, 24 лютого, сталася смертельна ДТП, внаслідок якої одна дитина загинула, ще одна госпіталізована.

За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області, його затримано. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи. Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявлено. Усі обставини події наразі встановлюються, — зазначив Кравченко.

Він додав, що батько загиблої дитини захищає Україну на фронті.

Ми забезпечимо повне, неупереджене і максимально об'єктивне розслідування. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань. Я беру це провадження під особистий контроль, — наголосив генпрокурор.

Прес-служба Львівської обласної прокуратури повідомляє, що ДТП сталася близько 19.00 поблизу села Смереків Львівського району.

За попередніми даними, водій автомобіля здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці події. За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області, — зазначили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).