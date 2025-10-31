Четверо військових загинули внаслідок ДТП. Фото: ДБР

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Львівській області.

Попередньо встановлено, що 30 жовтня близько 21.15 поблизу села Жирівка Львівського району водій автомобіля Nissan з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо. Про це 31 жовтня повідомило Державне бюро розслідувань.

Внаслідок зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Nissan, а також пасажир вантажівки, який саме виходив із кабіни транспортного засобу.

Правоохоронці оглянули місце автотрощі й вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з’ясування всіх обставин трагедії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 17 жовтня в Одеській області на дорозі біля села Сухий Лиман вантажний автомобіль протаранив пересувний блокпост. Загинули двоє військовослужбовців 34 і 36 років. Водій фури, який був тверезим заявив, що не помітив людей у військовій формі на дорозі.