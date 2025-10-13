Солдати однієї з військових частин на Львівщині виконували приватні роботи замість служби, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n209645-zastupnyk-komandyra-viyskovoyi-chastyny-vidpravyv-soldativ-klasty-brukivku-dbr-foto-video.html

Ракурс

ДБР викрило заступника командира однієї з військових частин на Львівщині, який відправляв солдатів виконувати приватні роботи замість служби — вони клали бруківку, робили ремонт у його будинку та встановлювали пам’ятники на могилах.

Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомила прес-служба ДБР.

За даними слідства, заступник командира «допомагав» знайомому підприємцю, який скаржився, що немає робітників для укладання бруківки. За його проханням командир «виділив» кількох військових, які фактично працювали на підприємця, — розповіли у ДБР.

Зазначається, що ці військові упродовж березня — вересня 2025 року, отримуючи грошове забезпечення у частині, укладали бруківку на кількох об'єктах у межах Львівської області. Роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори.

Сума завданої шкоди держбюджету через відсутність військових на службі наразі встановлюється судово-економічними експертизами

Також встановлено, що під час своєї відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині, також вони встановлювали пам’ятники на могилах його батьків, — зазначили у ДБР.

Крім того, за попередньою інформацією, посадовець перешкоджав виконанню наказу вищого командування щодо відправлення одного із військовослужбовців у район бойових дій, підбурюючи його до самовільного залишення частини, — додали у ДБР.

Заступнику командира повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Санкція цієї статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 1 млн грн. Його також відсторонено від посади.