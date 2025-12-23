33 випадки застрягання людей у ліфтах сталися у Львові через аварійні відключення

У Львові сталися кілька десятків випадків застрягання людей у ліфтах, фото:

У Львові через аварійні відключення електроенергії фіксують численні випадки застрягання у ліфтах.

Про це сьогодні, 23 грудня, повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Зазначається, що станом на 11.00 надійшло 33 звернення, і дзвінки продовжують надходити. Тож у місті збільшили кількість аварійних бригад, що виїздять на виклики мешканців, які застрягли у ліфтах.

Маємо раптове відключення світла, відтак зараз надходять численні звернення про застрягання у ліфтах. Тому наше ЛКП «Львівсвітло» збільшило кількість аварійних бригад, які виїздять на виклики, — розповіли у ЛМР. — Зокрема до таких виїздів долучають ремонтних працівників із різних напрямків, щоб максимально оперативно допомогти людям, які застрягли у ліфтах.

У мерії також закликають мешканців не користуватись ліфтами під час відключень світла та повітряної тривоги.

Зараз введено графіки відключення світла, тому просимо мешканців звернути на це увагу і не користуватися ліфтами у цей час. Адже у разі відключення світла ліфт може зупинитися між поверхами, а відсутність вентиляції або освітлення може викликати паніку. А під час повітряної тривоги є ризик застрягнути через вибухову хвилю чи пошкодження мереж", — наголошують у департаменті житлового господарства та інфраструктури.

У випадку застягання в ліфтах громадян закликають: