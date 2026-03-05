СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові до 9 березня

У Львові СБУ проводить безпекові заходи, фото: zaxid.net

Служба безпеки України проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території міста Львова, які триватимуть з 5 по 9 березня.

До безпекових заходів також будуть залучені працівники Нацполіції та Нацгвардії.

Про це сьогодні, 5 березня, повідомила прес-служба СБУ Львівщини.

Зазначається, що дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

Мета — виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України, — розповіли в СБУ.

Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі:

обмеження проходу та проїзду вулицями;

перевірка документів громадян;

огляд автомобілів;

у випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка;

також буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.