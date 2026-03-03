Новини
Жінка пошкодила лампадки біля меморіального музею у Львові, фото: Нацполіція

У Львові притягнули до відповідальності жінку, яка пошкодила лампадки пам’яті загиблих військових (ВІДЕО)

3 бер 2026, 11:26
999

У Львові притягнули до відповідальності жінку, яка пошкодила лампадки біля меморіального музею.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

Зазначається, що вчора, 2 березня, до поліції надійшло повідомлення від директорки одного з меморіальних музеїв Львова про те, що 28 лютого невідома особа, перебуваючи на площі поруч із музейним комплексом, пошкодила лампадки, розташовані під виставкою з портретами загиблих українських військовополонених в окупованій Оленівці.

Проведеними заходами співробітники відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 встановили, що до вчинення правопорушення причетна 45-річна львів’янка, — розповіли у поліції.

Зазначається, що жінка визнала свій проступок і попросила вибачення. На неї склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання — накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, — зазначили в поліції.

Джерело: Ракурс


