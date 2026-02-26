Кадр зі скандального відео

Ракурс

Правоохоронці затримали чоловіка, який глузував з Народного меморіалу загиблим захисникам на Майдані.

Про це сьогодні, 26 лютого, повідомила прес-служба поліції Києва.

Напередодні чергової річниці повномасштабного російського вторгнення у соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік, перебуваючи на Майдані Незалежності у Києві, висміював облаштоване там місце пам’яті полеглим Героям та вимагав прибрати прапорці, оскільки там, за його словами, «відпочивають люди».

У поліції зазначають, що протиправні дії чоловіка правоохоронцям стало відомо вчора. Встановлено, що автор допису — 37-річний киянин, який перебуває у СЗЧ.

Затриманий зрозумів, що своєю ганебною поведінкою став «відомим» на всю країну, тож аби його не впізнали люди та не знайшла поліція, збрив вуса, — зазначили у поліції.

Затримали чоловіка за місцем мешкання, мотиви свого вчинку він пояснити не зміг.

Наразі його передали Військовій службі правопорядку, яка надалі визначатиме міру його відповідальності.