Кадр зі скандального відео

Збриті вуса не допомогли — поліція затримала чоловіка, який глузував з меморіалу загиблим захисникам на Майдані (ФОТО)

26 лют 2026, 19:20
Правоохоронці затримали чоловіка, який глузував з Народного меморіалу загиблим захисникам на Майдані.

Про це сьогодні, 26 лютого, повідомила прес-служба поліції Києва.

Напередодні чергової річниці повномасштабного російського вторгнення у соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік, перебуваючи на Майдані Незалежності у Києві, висміював облаштоване там місце пам’яті полеглим Героям та вимагав прибрати прапорці, оскільки там, за його словами, «відпочивають люди».

У поліції зазначають, що протиправні дії чоловіка правоохоронцям стало відомо вчора. Встановлено, що автор допису — 37-річний киянин, який перебуває у СЗЧ.

Затриманий зрозумів, що своєю ганебною поведінкою став «відомим» на всю країну, тож аби його не впізнали люди та не знайшла поліція, збрив вуса, — зазначили у поліції.

Затримали чоловіка за місцем мешкання, мотиви свого вчинку він пояснити не зміг.

Наразі його передали Військовій службі правопорядку, яка надалі визначатиме міру його відповідальності.

Фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


