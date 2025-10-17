Фура протаранила блокпост під Одесою — загинули військові

Фура протаранила блокпост під Одесою. Фото: НПУ

Смертельна ДТП сталася в Одеській області у п’ятницю, 17 жовтня.

Сьогодні вранці на дорозі біля села Сухий Лиман вантажний автомобіль протаранив пересувний блокпост. Загинули двоє військовослужбовців 34 і 36 років. Про це повідомила поліція Одеської області.

Попередньо відомо, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на військових, які перебували біля пересувного блокпоста. За словами водія, він не помітив людей у військовій формі на дорозі. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.

Один потерпілий загинув на місці. А другий помер у машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. На ділянці дороги, де сталася ДТП, ускладнено рух транспорту. Водіїв просять врахувати цн при виборі маршруту.

Нагадаємо, 8 вересня, у Києві військовослужбовець на службовому автомобілі протаранив інше авто, у якому перебував рядовий поліції. Водій та пасажир-поліцейський внаслідок отриманих травм загинули на місці ДТП. А водій військового автомобіля отримав тілесні ушкодження.