Смертельна ДТП сталася на Київщині.

Ракурс

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Київській області у середу, 28 січня.

Сьогодні вдень на трасі Р-19 у напрямку міста Фастів зіштовхнулися маршрутний мікроавтобус Mercedes та легковик Hyundai. Попередньо відомо, що в автотрощі загинули двоє людей, які перебували у легковому автомобілі. Щонайменше семеро пасажирів маршрутки отримали травми та наразі перебувають під наглядом медиків. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

На місці ДТП наразі працюють слідчі, працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій та медики. Поліція частково перекрила одну смугу руху в напрямку траси М-05, рух по цій дорогі ускладнений.

Правоохоронці затримали водія мікроавтобуса. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох людей — ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

