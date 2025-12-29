Смертельна ДТП у Києві. Фото: ДБР

Смертельна ДТП сталася у Києві за участі військовослужбовця.

Вдень 27 грудня мати з двома малолітніми доньками та їхня тітка прямували на свята до рідних. На перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка автомобіль, у якому перебувала родина, зупинився на червоний сигнал світлофора. Цей момент у них на великій швидкості влетів джип. За кермом машини був військовий, який групо порушив ПДР. Про це 29 грудня повідомило Державне бюро розслідувань.

На місці автотрощі від отриманих травм загинула жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні. Двох її маленьких доньок госпіталізували із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людини) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до п’яти років тюрми. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в жовтні у Львівській області водій автомобіля Nissan з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо на узбіччі. Внаслідок зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Nissan, а також пасажир вантажівки, який саме виходив із кабіни транспортного засобу.