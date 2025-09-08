Військовий на службовому авто протаранив авто поліції у Києві, є жертви. Фото: ОГП

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Києві.

Вранці у понеділок, 8 вересня, на вулиці Олени Теліги у Києві штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням. Внаслідок цього машину занесло й вона виїхала на зустрічну смугу. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що внаслідок цього машина військового зіштовхнулася з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції.

Водій та пасажир-поліцейський внаслідок отриманих травм загинули на місці ДТП. А водій службового військового автомобіля отримав тілесні ушкодження.

На місці аварії працюють слідчі. Вже відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 29 серпня на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича в Києві відбулось зіткнення автомобіля Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Загинув правоохоронець-водій, а ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний.