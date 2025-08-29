Новини
Ракурс
Поліцейські автомобілі Mitsubishi Outlander PHEV, фото: МВС

У Києві внаслідок ДТП перекинулося поліцейське авто, водій загинув

29 сер 2025, 10:53
999

У Києві сьогодні, 29 серпня, сталася смертельна ДТП за участі правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Сьогодні близько 9.10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича відбулось зіткнення автомобіля Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП:

  • правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події;
  • ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний.

На місці події працюють співробітники поліції Києва, працівники ДБР та медики. За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування, — додали в поліції.

Джерело: Ракурс


