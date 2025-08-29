В Киеве в результате ДТП перевернулось полицейское авто, водитель погиб

Полицейские автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, фото: МВД

Ракурс

У Києві сьогодні, 29 серпня, сталася смертельна ДТП за участі правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Сьогодні близько 9.10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича відбулось зіткнення автомобіля Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП:

правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події;

ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний.