В Киеве в результате ДТП перевернулось полицейское авто, водитель погиб

Ракурсhttps://racurs.ua/
Полицейские автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, фото: МВД
В Киеве в результате ДТП перевернулось полицейское авто, водитель погибhttps://racurs.ua/n208778-v-kieve-v-rezultate-dtp-perevernulos-policeyskoe-avto-voditel-pogib.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 29 серпня, сталася смертельна ДТП за участі правоохоронців.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Сьогодні близько 9.10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича відбулось зіткнення автомобіля Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП:
- правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події;
- ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний.
На місці події працюють співробітники поліції Києва, працівники ДБР та медики. За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування, — додали в поліції.