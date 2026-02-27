Троє людей загинули у ДТП на Рівненщині 31 липня 2023 року, фото: Офіс генпрокурора

На Рівненщині повідомили підозру двом інженерам через смертельну ДТП, спричинену поганим станом дороги.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Аварія сталася 31 липня 2023 року у селі Городець на Рівненщині. 39-річна водійка з Київщини на автомобілі Landmark, об’їжджаючи просідання дорожнього покриття, втратила керування автомобілем — машина перекинулася та загорілася, — розповіли у прокуратурі.

Унаслідок цієї ДТП:

загинули троє пасажирок, зокрема 13-річна дівчинка;

ще одна вагітна жінка втратила дитину.

Експертизи встановили: причиною трагедії був саме незадовільний стан дороги — просідання мали бути усунуті або позначені попереджувальними знаками, — зазначили у прокуратур.

Тож, двом посадовцям, відповідальним за утримання та контроль аварійної ділянки, повідомили про підозри: