Троє людей загинули у ДТП на Рівненщині 31 липня 2023 року, фото: Офіс генпрокурора
На Рівненщині повідомили підозру дорожникам через спричинену ямою смертельну ДТП (ФОТО)
На Рівненщині повідомили підозру двом інженерам через смертельну ДТП, спричинену поганим станом дороги.
Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.
Аварія сталася 31 липня 2023 року у селі Городець на Рівненщині. 39-річна водійка з Київщини на автомобілі Landmark, об’їжджаючи просідання дорожнього покриття, втратила керування автомобілем — машина перекинулася та загорілася, — розповіли у прокуратурі.
Унаслідок цієї ДТП:
- загинули троє пасажирок, зокрема 13-річна дівчинка;
- ще одна вагітна жінка втратила дитину.
Експертизи встановили: причиною трагедії був саме незадовільний стан дороги — просідання мали бути усунуті або позначені попереджувальними знаками, — зазначили у прокуратур.
Тож, двом посадовцям, відповідальним за утримання та контроль аварійної ділянки, повідомили про підозри:
- інженеру приватного підприємства, на балансі якого перебувала дорога, інкримінують порушення правил щодо безпеки дорожнього руху під час утримання шляхів, що спричинило загибель людей (ст. 288 Кримінального кодексу);
- інженеру державної служби, відповідальному за контроль стану дороги, оголошено підозру у службовій недбалості, яка призвела до смерті людей (ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу).