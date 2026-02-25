Шкільний автобус з дітьми потрапив у ДТП на Полтавщині. Фото: поліція

Дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса сталася в Полтавській області.

Аварія сталася близько 8.30 у середу, 25 лютого, поблизу села Черняківка Чутівської територіальної громади Полтавського району. Попередньо відомо, що шкільний автобус з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом. У салоні перебували водій, 15 дітей різного віку, двоє вчителів та один працівник школи. Про це повідомила прес-служба поліції Полтавської області.

Наразі відомо, що постраждали троє дітей — восьмирічний хлопчик та дві дівчинки віком 14 років. Їх доправили до лікарні, де дітей оглянуть лікарі.

Правоохоронці незабаром внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються причини та обставини дорожньої аварії.

