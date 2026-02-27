Новости
Ракурс
Три человека погибли в ДТП в Ровенской области 31 июля 2023 года, фото: Офис генпрокурора

В Ровенской области сообщили подозрение дорожникам из-за вызванного ямой смертельного ДТП (ФОТО)

27 фев 2026, 15:46
На Рівненщині повідомили підозру двом інженерам через смертельну ДТП, спричинену поганим станом дороги.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Аварія сталася 31 липня 2023 року у селі Городець на Рівненщині. 39-річна водійка з Київщини на автомобілі Landmark, об’їжджаючи просідання дорожнього покриття, втратила керування автомобілем — машина перекинулася та загорілася, — розповіли у прокуратурі.

Унаслідок цієї ДТП:

  • загинули троє пасажирок, зокрема 13-річна дівчинка;
  • ще одна вагітна жінка втратила дитину.

Експертизи встановили: причиною трагедії був саме незадовільний стан дороги — просідання мали бути усунуті або позначені попереджувальними знаками, — зазначили у прокуратур.

Тож, двом посадовцям, відповідальним за утримання та контроль аварійної ділянки, повідомили про підозри:

  • інженеру приватного підприємства, на балансі якого перебувала дорога, інкримінують порушення правил щодо безпеки дорожнього руху під час утримання шляхів, що спричинило загибель людей (ст. 288 Кримінального кодексу);
  • інженеру державної служби, відповідальному за контроль стану дороги, оголошено підозру у службовій недбалості, яка призвела до смерті людей (ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу).

Троє людей загинули у ДТП на Рівненщині 31 липня 2023 року, фото: Офіс генпрокурора

