Ракурс
Автобус із пасажирами злетів у кювет. Фото: поліція Львівщини

Автобус із пасажирами злетів у кювет на Львівщині — є постраждалі

16 лют 2026, 12:27
999

Пасажирський автобус потрапив у ДТП на Львівщині.

Дорожня аварія сталася близько 7.20 в неділю, 15 лютого. Автобус злетів у кювет на трасі «Львів-Луцьк» поблизу села Дернів Львівського району. Слідство вважає, що 45-річний водій автобуса Van Hool не впорався з керуванням та виїхав за межі автомобільної дороги. Про це поліція Львівщини 16 лютого повідомила у Facebook.

Наразі відомо про трьох постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді. Госпіталізувати з тілесними ушкодженням довелося 51-річну мешканку Дніпропетровської області та двох жительок Черкаської області віком 55 і 64 роки.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці наразі встановлюють обставини аварії. Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 28 січня у Київській області на трасі Р-19 у напрямку міста Фастів зіштовхнулися маршрутний мікроавтобус Mercedes та легковик Hyundai. В автотрощі загинули двоє людей, які перебували у легковому автомобілі. Семеро пасажирів маршрутки отримали травми.

Джерело: Ракурс


