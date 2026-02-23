Суд отправил под стражу подозреваемую во взрыве в центре Львова. Фото:

Суд відправив під варту підозрювану у вибуху в центрі Львова.

У понеділок, 23 лютого, Галицький районний суд міста Львова задоволив клопотання прокурорів й обрав 33-річній мешканці Рівненської області запобіжний захід у виді тримання під вартою. Її відправили в СІЗО на строк 60 діб без права внесення застави. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Як відомо, в ніч проти 22 лютого у центрі Львова прогриміло два вибухи. Попередньо, відомо що поліція отримала повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20. Перший вибух пролунав після того, як на місце прибув екіпаж патрульної поліції. Другий вибух стався тоді, коли під’їхав інший екіпаж.

Внаслідок цього теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено. Підозрювану оперативно затримали й повідомили їй підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали підозрюваного в підриві автомобіля в Одесі. Готував теракт 33-річний безробітний, який після вербування тримав від куратора з Росії детальну інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою із підручних засобів.