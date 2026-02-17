СБУ та Нацполіція затримали підозрюваного в підриві авто. Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція затримали підозрюваного в підриві автомобіля в Одесі.

Упродовж доби правоохоронці затримали безробітного 33-річного чоловіка, який, за даними слідства, на замовлення російських спецслужб підірвав автомобіль в Одесі. Готував теракт 33-річний безробітний, який після вербування тримав від куратора з Росії детальну інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою із підручних засобів. Про це Служба безпеки України 17 лютого повідомила у Telegram.

З’ясувалося, що компоненти для бомби він придбав у господарських магазинах. Далі зробив із них вибухівку, яку спорядив мобільним телефоном для дистанційного підриву.

Після цього фігурант заклав СВП під автомобіль і встановив поруч замаскований смартфон. Саме завдяки телефону росіяни стежили за «ціллю» й дистанційно підірвали бомбу.

В оселі фігуранта вже провели обшуки й знайшли компоненти для виготовлення саморобної бомби та смартфони, з яких він контактував з російським куратором. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 16 лютого у Київському районі Одеси вибухнув автомобіль Toyota. Постраждав 56-річний чоловік, якого доправили до лікарні. На місці події працювали оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки.