Вибух авто в Одесі кваліфікували як теракт. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211912-vybuh-avto-v-odesi-kvalifikuvaly-yak-terakt.html

Ракурс

Вибух автомобіля у Київському районі Одеси призвів до загибелі військовослужбовця.

Невідомий використав для вибуху дистанційний пристрій, який активував бомбу. Служба безпеки України кваліфікувала вибух як теракт. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Про це 6 лютого повідомило місцеве видання «Думська».

Зазначається, що інцидент стався о 5.00 біля житлового будинку на Академіка Корольова. Водій загинув на місці. Журналісти пишуть, що загиблий був сержантом-кінологом Державної прикордонної служби. У нього залишилася дочка.

СБУ спільно з поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 6 лютого в Одесі на вулиці Академіка Корольова вибухнув автомобіль, внаслідок цього загинув 21-річний власник транспортного засобу.

Причину вибуху правоохоронці не повідомляли, а на місці події працювали оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, а також співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб.

Джерело: «Думська»