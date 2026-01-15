В НАБУ рассказали, объявили ли Ермаку подозрение

Андрей Ермак, фото: Офис президента

Ракурс

Колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку ще не оголосили жодної підозри, однак щодо нього здійснюється досудове розслідування.

Це сьогодні, 15 січня, під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану заявили директор НАБУ Семен Кривонос та керівник відділу детективів Олександр Абакумов, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зазначається, що на засіданні ТСК Кривоносу поставили низку питань щодо Єрмака. Зокрема — де проводили обшуки у Єрмака, чи оголосили йому про підозру та де зараз він перебуває.

Кривонос у відповідь повідомив, що обшук на робочому місці Єрмака не проводили — тільки в «інших місцях».

Він зазначив, що не має права розголошувати, що було знайдено під час обшуку:

В даному випадку те, що вилучено, на це накладено арешт. Так, серед них є певні цифрові носії.

Щодо питань про інші слідчі дії з Єрмаком, Кривонос послався на таємницю досудового розслідування. Водночас Абакумов підтвердив, що досудове розслідування щодо Єрмака здійснюється.

На питання, чи був допит Єрмака, Кривонос не відповів, посилаючись на те, що дане питання становить таємницю досудового розслідування.

Також директор НАБУ, посилаючись на таємницю слідства, відмовився коментувати питання, чи проводився обшук у водія Єрмака. Інформацію про місце перебування Єрмака він назвав «таємницею досудового розслідування».

Кривонос зазначив, що підозра Єрмаку досі не оголошена. Але він спростував, що на антикорупційне бюро хтось тиснув, щоб не давати колишньому керівнику Офісу президента підозру.

Джерело: «РБК-Україна»