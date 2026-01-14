Юлія Тимошенко, фото: EPP Political Assembly / Flickr

Ракурс

НАБУ та САП вчора, 13 січня, ввечері заявили про викриття керівника однієї з фракцій парламенту на пропозиції хабарів народним депутатам.

Викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів, — вказано в повідомленні, опублікованому прес-службою НАБУ.

Попередня кваліфікація — ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Більше деталей антикорупційне відомство розкривати не стало.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела в політичних колах повідомило, що йдеться про Юлію Тимошенко, яка очолює фракцію «Батьківщина».

Як повідомляють джерела, вона пропонувала підкуп депутатам з інших фракцій, — зазначає видання.

Зазначається, що проводилися обшуки в офісі «Батьківщини» у Києві на вулиці Турівській.

Народний депутат з «Євросолідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі також підтвердив, що йдеться про Тимошенко.

Такі Юлія Тимошенко. Вела перемовини з декількома депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції Батьківщина за гроші. Хтось з депутатів записував і передав матеріали в НАБУ, — зазначив він.

Джерело: НАБУ, «Українська правда», Олексій Гончаренко