Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Цікавий артефакт» знайшло НАБУ під час обшуку, фото: НАБУ

НАБУ показало «цікавий артефакт», знайдений під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у енергетиці (ФОТО)

10 лис 2025, 14:57
999

Антикорупційні органи під час обшуків офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики виявили «артефакт» із написом «Служба безопасности президента Российской Федерации».

Відповідне фото сьогодні, 10 листопада, опублікувала прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики НАБУ і САП віднайшли цікавий артефакт, — вказано в описі фото.

«Цікавий артефакт» знайшло НАБУ під час обшуку, фото: НАБУ

Нагадаємо, сьогодні з’явилися повідомлення, що працівники НАБУ проводять обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча, а також у міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, Германа Галущенка та компанії «Енергоатом».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів