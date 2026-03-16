СБУ затримала співробітника НАБУ на блокпосту в Сумах. Фото:

НАБУ заявило про затримання свого співробітника працівниками СБУ.

Одного з працівників Антикорупційного бюро затримали на блокпості у Сумах. Він перебував у місті у місті в межах офіційного розслідування. Однією з причин затримання нібито є те, що його батьки мешкають на тимчасово окупованій території. Про це Національне антикорупційне бюро повідомило у Telegram.

У Бюро стверджують, що цей співробітників перед призначення на службу він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема перевірку на поліграфі, де серед іншого перевіряють можливі зв’язки або співпрацю з представниками РФ чи колабораційними структурами.

У НАБУ кажуть, що до затримання причетні працівники СБ України з підрозділу, який координує перший заступник голови спецслужби.

Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину й виконання службових повноважень у межах кримінального провадження, — наголосили у відомстві.

Водночас в Службі безпеки України кажуть, що затримали співробітника Бюро, бо той не назвав місце своєї роботи, на підтвердження особистості показав лише сторінку із «Дії». Також у його телефоні знайшли низку російських номерів.

Діючи відповідно до чітких інструкцій та алгоритмів для подібних випадків, співробітники СБУ, завданням яких є виявляти підозрілих осіб, що прямують у прифронтовий регіон, ініціювали посилену перевірку зазначеного чоловіка, — зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили колишнього топ-посадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.