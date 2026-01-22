Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
НАБУ повідомляє про викриття топ-хабарників у ДПСУ, фото: НАБУ

Топ-посадовців ДПСУ викрили на схемі незаконного переправлення цигарок через кордон — НАБУ (ВІДЕО)

22 січ 2026, 14:29
999

НАБУ та САП викрили колишнього топ-посадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомила прес-служба НАБУ.

Зазначається, що серед підозрюваних:

  • колишній голова Держприкордонслужби, генерал;
  • начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;
  • колишня службова особа Держприкордонслужби.

За даними слідства:

  • у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топ-посадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду;
  • лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб);
  • щоб приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду автівок прикордонними та митними органів держав ЄС, — зазначили у НАБУ.

Детективи також встановили, що топ-посадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Прізвищ підозрюваних НАБУ не наводить. Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за його інформацією, НАБУ та САП прийшли з обшуками до екс-голови ДПСУ Сергія Дейнеки та т. в. о. голови ДПСУ Валерія Вавринюка.

Колишній голова ДПСУ Дайнека отримав підозру, — зазначив згодом Гончаренко.

НАБУ повідомляє про викриття топ-хабарників у ДПСУ, фото: НАБУ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів