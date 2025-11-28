Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Обшуки в урядовому кварталі. Фото: УП

НАБУ та САП прийшли з обшуками до Єрмака (ФОТО)

28 лис 2025, 08:54
999

НАБУ та САП прийшли з обшуками в урядовий квартал у Києві.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура вранці у п’ятницю, 28 листопада, прийшли з обшуками до керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

НАБУ та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака. Якщо що, готуйтеся захищати НАБУ/САП в разі потреби, — йдеться у повідомленні.

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко також заявив про обшуки в Єрмака.

Видання «Українська правда» опублікувало фото слідчих дій. На кадрах видно, що як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників антикорупційних органів.

Обшуки в урядовому кварталі. Фото: УП

Обшуки в урядовому кварталі. Фото: УП

Обшуки в урядовому кварталі. Фото: УП

Нагадаємо, днями директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що справа «Мідас» про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і що ще будуть нові підозри.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, яка організувала корупційну схему в сфері енергетики. У справі фігурують, зокрема, колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, колишній міністр енергетики Герман Галущенко та колишній віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов.

Джерело: «Українська правда»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів