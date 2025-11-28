Обшуки в урядовому кварталі. Фото: УП

НАБУ та САП прийшли з обшуками в урядовий квартал у Києві.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура вранці у п’ятницю, 28 листопада, прийшли з обшуками до керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

НАБУ та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака. Якщо що, готуйтеся захищати НАБУ/САП в разі потреби, — йдеться у повідомленні.

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко також заявив про обшуки в Єрмака.

Видання «Українська правда» опублікувало фото слідчих дій. На кадрах видно, що як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників антикорупційних органів.

Нагадаємо, днями директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що справа «Мідас» про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і що ще будуть нові підозри.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, яка організувала корупційну схему в сфері енергетики. У справі фігурують, зокрема, колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, колишній міністр енергетики Герман Галущенко та колишній віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов.

Джерело: «Українська правда»