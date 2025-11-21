ДБР передало до НАБУ заяву нардепа щодо можливих зловживань Германа Галущенка. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210449-dbr-peredalo-do-nabu-zayavu-nardepa-schodo-mojlyvyh-zlovjyvan-galuschenka.html

Ракурс

ДБР передало до НАБУ заяву щодо можливих розкрадань в енергетиці за часів екс-міністра енергетики.

Заяву Державному бюро розслідувань подав народний депутат Ярослав Железняк. ДБР не розкриває імені чиновника, але сам парламентар у Telegramпише, що йдеться про Германа Галущенка, якого нещодавно Верховна Рада звільнила з посади міністра юстиції.

Зазначається, що у період виконання своїх обов’язків на посаді міністра енергетики колишній чиновник міг допустити порушення під час укладення та виконання договорів у енергетичному секторі. Мова йде про авансові платежі держпідприємств на великі суми, роботи за якими не були завершені в повному обсязі або не підтверджені документально.

У відомстві поінформували, що Антикорупційне бюро та ДБР за цим фактом проводили досудове розслідування ще, а 2021 році. Тому цю заяву Железняка й передали до НАБУ.

Бюро було зацікавлене максимально швидко розібратися у ситуації та встановити істину, однак закон чітко визначає підслідність таких проваджень, — наголосили в ДБР.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, яка організувала корупційну схему в сфері енергетики. У справі фігурують, зокрема, колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, колишній міністр енергетики Герман Галущенко та колишній віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов.

Верховна Рада проголосувала за відставку міністра юстиції Германа Галущенка у середу, 19 листопада.