Андрій Єрмак прокоментував обшуки в його квартирі. Фото:

Єрмак прокоментував обшуки в його квартирі

28 лис 2025, 10:26
999

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував обшуки

Керівник ОП підтвердив, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в його квартирі. Зазначається, що слідчим не перешкоджають і надали доступ до житла. На місці також перебувають адвокати. Про це Андрій Єрмак 28 листопада повідомив у Telegram.

Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці — мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку — повне сприяння, — йдеться у повідомленні.

В Антикорупційному бюро раніше заявили, що НАБУ та САП здійснюють слідчі дії у Єрмака. У відомстві наголосили, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі обшуків пообіцяли розкрити згодом.

Нагадаємо, народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко вранці поінформували, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура прийшли з обшуками до керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: Ракурс


