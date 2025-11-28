Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Андрей Ермак прокомментировал обыски в его квартире. Фото:

Ермак прокомментировал обыски в его квартире

28 ноя 2025, 10:26
999

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував обшуки

Керівник ОП підтвердив, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в його квартирі. Зазначається, що слідчим не перешкоджають і надали доступ до житла. На місці також перебувають адвокати. Про це Андрій Єрмак 28 листопада повідомив у Telegram.

Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці — мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку — повне сприяння, — йдеться у повідомленні.

В Антикорупційному бюро раніше заявили, що НАБУ та САП здійснюють слідчі дії у Єрмака. У відомстві наголосили, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі обшуків пообіцяли розкрити згодом.

Нагадаємо, народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко вранці поінформували, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура прийшли з обшуками до керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров