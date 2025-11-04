Прокуроры ОГП провели обыск у сотрудника НАБУ, фото: НАБУ

НАБУ повідомляє, що сьогодні, 4 листопада, близько третьої години ночі прокурори Офісу генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника НАБУ.

До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось, — вказано у повідомленні, опублікованому сьогодні прес-службою НАБУ. — Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов’язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків.

У НАБУ додали, що вказаний співробітник бере участь у документуванні низки корупційних справ та «завжди діяв чітко в межах законодавства України».

За наявною інформацією, напередодні обшуку за вказаним співробітником здійснювалось негласне спостереження. Обставини події та причетні особи встановлюються, — зазначили в НАБУ.

Прес-служба Офісу генпрокурора згодом опублікувала пояснення щодо цих обшуків.

3 листопада о 06.10 невідомий чоловік встановив спеціальні технічні засоби на навіс над входом до житлового будинку навпроти будівлі ОГП. О 14.53 інша особа ці пристрої забрала, — зазначили в ОГП. — Камери спостереження були встановлені в спеціальних локаціях для того щоб фіксувати входи та виїзди всіх працівників Офісу Генерального прокурора.

Прес-служба ОГП також опублікувала відповідне відео.

Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах військового стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу. Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксація осіб державних службовців, у тому числі тих хто працює в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, — додали у відомстві.

Зазначається, що за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу), розпочато кримінальне провадження.

У ході невідкладних заходів вдалося встановити особу одного із чоловіків. З огляду на воєнний стан, специфіку роботи об'єкта, щодо якого здійснюється державна охорона та необхідність негайного реагування, було ухвалено рішення про проведення обшуків за місцем його проживання, — зазначили в ОГП.

Зазначається, що під час обшуку чоловік повідомив, що є штатним працівником НАБУ та надав службове посвідчення.