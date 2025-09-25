СБУ устроила следственные действия у бывших детективов НАБУ. Фото:

Служби безпеки України «проводить слідчі дії» в колишніх детективів НАБУ.

Люди, до яких у четвер, 25 вересня, співробітники спецслужби прийшли з обшуками, наразі не працюють в Бюро, а є чинними працівниками «Укрзалізниці». Про це Національне антикорупційне бюро повідомило у Telegram.

У відомстві припустили, що слідчі дії пов’язані з попередньою діяльністю детективів, які викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБ України.

Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій, — заявили в Бюро.

Нагадаємо, у липні СБУ та Офіс генпрокурора прийшли з обшуками до деяких детективів НАБУ в різних регіонах України. Окремим із них інкримінували державну зраду, незаконну торгівлю з Росії, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. В Бюро заявляли, що обшуки відбулися без ухвали суду.

На тлі обшуків, які СБУ проводила у НАБУ, Державне бюро розслідувань повідомило про оголошення підозри трьом співробітникам антикорупційного бюро щодо скоєння ДТП.