НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України.

Про це сьогодні, 5 грудня, вранці повідомила прес-служба НАБУ.

Тривають першочергові слідчі дії, — зазначили в антикорупційному бюро.

Інші деталі наразі не розкриваються.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що йдеться про Ганну Скороход.

Повідомляється, що вона вимагала хабар 250 тисяч доларів, — зазначив Гончаренко.

Сама Скороход на своїй Фейсбук-сторінці вже повідомила, що у її помешканні проводять слідчі дії.

Мені нічого приховувати, моя діяльність — на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію, — заявила вона.

У Раді Скороход член депутатської групи «Партія «За майбутнє". У вересні 2023 року вона очолила Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міноборони, ЗСУ та інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.