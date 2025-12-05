Народному депутату Анне Скороход и ее сообщникам сообщили о подозрении. Фото: СБУ

Нардеп разом зі спільниками вимагала 250 тис. дол. від підприємця.

За цю суму коштів парламентар та очолюване нею угруповання пропонували представнику товариства посприяти в накладенні санкцій РНБО на компанію його конкурента. Частину коштів у сумі 125 тис. дол. бізнесмен передав зловмисника, а ті запевнили, що передадуть гроші посадовцям Ради національної безпеки та оборони. Про це 5 грудня повідомили Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України.

Щоб бути певними, що отримають всю суму, спільники попросили підбриємся написати розписку, що він начебто позичив у них гроші.

НАБУ та СБУ стверджують, що ніхто цих грошей членам та посадовцям РНБО не передавав, бо зловмисники не знайшли особу, яка б погодилася порушити закон.

Учасникам угруповання вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 (підбурення до надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

СБУ та НАБУ не уточнили про якого нардепа мова, але сьогодні проходили обшуки у представниці групи «За майбутнє" Ганни Скороход, про що вона сама писала в соцмережах.

Нагадаємо, член депутатської групи «Партія «За майбутнє" Анна Скороход очолює Тимчасову слідчу комісію ВРУ питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міноборони, ЗСУ та інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.