Блицкриг: в Украине в течение 12 часов подали в Раду, приняли, подписали и опубликовали закон, сужающий полномочия НАБУ и САП

В газеті Ради «Голос України» опублікували закон, проти підписання якого сьогодні проходили акції протесту. Дата підписання, вказана в публікації газети — 22 липня, тож закон № 4555-IX набрав чинності 23 липня.

Раніше Верховна Рада 263 голосами ухвалила цей документ.

Цей законопроєкт, серед іншого, передбачає, що:

генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і в разі їхнього невиконання змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.

Голосами 263 депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура, — так у НАБУ та САП засудили ухвалення законопроєкту #12414, який значно обмежить незалежність відомств.

Директор НАБУ Кривонос під час брифінгу 22 липня закликав Зеленського не підписувати законопроєкт. У відомствах розповіли, що виступають категорично проти закону. Та наголосили, що законопроєкт «знищує незалежність інституцій».

У відповідь на питання, чи стоїть хтось з ОП за цим, Кривонос відповів:

Ми розслідуємо виключно високопосадову корупцію. Враховуючи, що низка депутатів, маючи очевидний конфлікт інтересів, радісно голосували за цей законопроєкт, що так, це питання тиску на НАБУ і САП. І не наслідок нашої діяльності в тому числі.

Очільник СБУ Малюк заявив, що закон, який зменшує повноваження НАБУ і САП — є поверненням до Конституції і ніхто не ліквідує ці органи.

Він також додав, що у НАБУ можуть бути «в захваті від того, що генпрокурор, можливо, підкине їм якісь свіжі ідеї, маючи свій досвід».

Своєю чергою генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що НАБУ не буде підпорядковуватись генпрокурору після підписання закону про зменшення повноважень бюро.

Ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати за своїми кримінальними провадженнями, а ми — за своїми. І разом будемо один одному допомагати. НАБУ до мене не підпорядковується, — сказав він.

Президент України увечері 22 липня не вийшов зі своїм традиційним під час повномасштабного вторгнення звернення до українців.