НАБУ сообщает о разоблачении топ-взяточников в ГПСУ, фото: НАБУ

https://racurs.ua/n211614-top-chinovnikov-gpsu-razoblachili-na-sheme-nezakonnoy-perepravki-sigaret-cherez-granicu-nabu.html

Ракурс

НАБУ та САП викрили колишнього топ-посадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомила прес-служба НАБУ.

Зазначається, що серед підозрюваних:

колишній голова Держприкордонслужби, генерал;

начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;

колишня службова особа Держприкордонслужби.

За даними слідства:

у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топ-посадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду;

лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб);

щоб приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду автівок прикордонними та митними органів держав ЄС, — зазначили у НАБУ.

Детективи також встановили, що топ-посадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Прізвищ підозрюваних НАБУ не наводить. Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за його інформацією, НАБУ та САП прийшли з обшуками до екс-голови ДПСУ Сергія Дейнеки та т. в. о. голови ДПСУ Валерія Вавринюка.