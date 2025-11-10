В САП создали комиссию по возможной утечке данных досудебного расследования НАБУ

В САП проверяют возможную утечку данных, фото: «Слово и Дело»

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила прес-служба САП.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене сьогодні вранці.

Таке рішення керівник САП ухвалив на підставі рапорту одного з прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших справ, — вказано в повідомленні.

Службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю САП. Його висновки можуть стати підставою для адміністративних та процесуальних рішень, — додали у САП.

Раніше сьогодні видання «Українська правда» опублікувало розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов’язаних з бізнесменом та другом президента Тімуром Міндічем.

Сьогодні вранці НАБУ проводило обшуки у Міндіча. ЗМІ стало відомо, що Міндіч встиг залишити країну до початку слідчих дій.