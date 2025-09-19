НАБУ і САП завершили слідство у справі розкрадань на закупівлях продуктів для армії

https://racurs.ua/ua/n209208-yaycya-po-17-grn-nabu-i-sap-zavershyly-slidstvo-u-spravi-rozkradannya-koshtiv-pid-chas-zakupivli.html

Ракурс

НАБУ і САП завершили слідство у справі розкрадання державних коштів під час закупівлі Міноборони продуктів для армії. Після ознайомлення з матеріалами слідства стороною захисту справу скерують до суду.

Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила прес-служба НАБУ.

Зазначається, що слідчі встановили — ціну продуктового комплекту формували з урахуванням усіх найменувань каталогу та за середньою вартістю — це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або сезонні.

Тобто на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картоплю, яку постачали тисячами тонн, реалізовували втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовляли, коштували копійки, — розповіли в НАБУ.

Зазначається, що в результаті таких махінацій дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн — це підтверджує висновок комплексної товарознавчої та економічної експертизи.

Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші власниця компаній могла витратити на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості, — зазначили в НАБУ.

У НАБУ повідомляють, що до злочину також причетний посадовець Міноборони, який під час підписання договорів «не помічав» цінових аномалій у каталозі.

Після того як інформація просочилася в медіа, співучасники злочину знизили ціни на 11 найзатребуваніших продуктів. Це зберегло для бюджету 788 млн грн. За пропозицією НАБУ і САП Міноборони змінило порядок закупівлі продуктів, — додали в НАБУ.

Наразі серед підозрюваних:

колишній керівник Департаменту Міністерства оборони України;

власниця пов’язаних компаній-постачальниць;

два керівники компаній-постачальниць;

фізичні особи.

Кваліфікація:

ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (розтрата);

ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (замах на розтрату);

ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація).