Російський агент коригував атаки по об'єктах ППО на Полтавщині.

Російського інформатора затримала військова контррозвідка СБУ в Полтаві.

Наведенням комбінованих ударів займався місцевий безробітний, який за російські гроші погодився об’їжджати на таксі територію та околиці обласного центру, щоб виявити пункти базування українських військ. Ворога цікавили бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, по яких Росія готувала нову серію обстрілів. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Також зловмисник робив фото адмінбудівлі та службового паркінгу місцевих підрозділів Національної поліції.

Про виявлення потенційних цілей чоловік одразу інформував російські спецслужби про місця дислокації Сил оборони. Він надсилав їм фото- та відеофайли з прив’язкою до електронних координат.

Агента вдалося завчасно викрити та убезпечити розташування українських захисників. Під час обшуків у затриманого вилучили телефон зі «звітами» до РФ. Йому вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, у Харківській області на окупантів працював 16-річний учень місцевої школи, який коригував повітряні атаки ворога по Чугуївському та Лозівському районах фронтової області. Зловмисник виявляв зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ, по яких росіяни готували нову серію обстрілів.