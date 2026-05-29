Україна готова підтримати безпеку Румунії, заявив президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна запропонувала Румунії допомогу з захистом неба від російських безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан провели розмову й домовилися, що військовослужбовці Сил оборони України працюватимуть над тим, щоб посилити захист від російських повітряних атак. Про це український лідер 29 травня заявив у вечірньому зверненні, яке було опубліковане на сторінці Зеленського у Facebook.

Ми домовилися з Нікушором, що Україна підтримає Румунію в цій ситуації. І наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Румунія вже пʼятий рік послідовно допомагає Україні захищатися від російських ударів.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський «Шахед» влучив у багатоповерховий житловий будинок в румунському місті Галац. Внаслідок цього постраждали двоє осіб.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що у будинок влучив російський дрон типу «Герань-2», який вилетів з території РФ. Слідство вже встановило маршрут цього безпілотника через Україну та місце перетину румунського кордону. Цей дрон міг бути уражений українською ППО поблизу міста Рені в Одеській області, змінив траєкторію польоту та полетів у бік Румунії.

Румунія вже оголосила персоною нон грата генерального консула Росії у румунському місті Констанца й заявила про закриття дипломатичного відомства.