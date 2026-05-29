Румунія вирішила закрити генеральне консульство Росії в місті Констанца.

Генеральний консул РФ у румунському місті Констанца оголошений персоною нон грата.

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив небажаною особою російського дипломата та вирішив закрити консульство Росії в Констанці через влучання безпілотника по житловому будинку в муніципалітеті Галац. Про це румунський лідер заявив 29 травня після засідання Вищої ради оборони країни, передає Digi24.

Минулої ночі стався серйозний інцидент, у якому були поранені двоє румунських громадян. Повна відповідальність за цей інцидент лежить на Росії — країні, яка вже понад чотири роки веде агресивну війну проти України. У зв’язку з цим генерального консула Російської Федерації в Констанці оголошено персоною нон грата, а генеральне консульство Росії в Констанці буде закрите, — заявив Дан.

Президент Румунії розповів, що у будинок влучив російський дрон типу «Герань-2», який вилетів з території РФ. Слідство вже встановило маршрут цього безпілотника через Україну та місце перетину румунського кордону. Цей БпЛА був частиною групи з 43 російських безпілотників, і лише один із них досяг території Румунії.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський безпілотник врізався у багатоповерховий житловий будинок в місті Галац, що розташоване поблизу кордону з Україною. Внаслідок цього постраждали двоє осіб. Після удару БпЛА з будинку евакуювали близько 70 осіб.

Джерело: Digi24