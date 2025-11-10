Ракурсhttps://racurs.ua/
Антикорупційні органи під час обшуків офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики виявили «артефакт» із написом «Служба безопасности президента Российской Федерации».
Відповідне фото сьогодні, 10 листопада, опублікувала прес-служба Національного антикорупційного бюро України.
Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики НАБУ і САП віднайшли цікавий артефакт, — вказано в описі фото.
Нагадаємо, сьогодні з’явилися повідомлення, що працівники НАБУ проводять обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча, а також у міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, Германа Галущенка та компанії «Енергоатом».