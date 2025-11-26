НАБУ разоблачило хищение 140 млн грн на отоплении прифронтовых городов Донецкой области

Фото: НАБУ

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему у Донецькій області.

У рамках цієї схеми організована група вкрала понад 140 млн грн, виділених на відновлення теплопостачання та водопостачання прифронтових населених пунктів. Зловмисниками виявилися група ділків та чолі з керівником Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА. Про це 26 листопада повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Слідство встановило, що навесні 2023 року зловмисники визначили перелік об'єктів, що мали відновлюватися за бюджетні кошти. Після цього вони штучно завищили вартість обладнання та робіт. Потім вони зімітували конкуренцію на торгах, а тендер виграла підконтрольна ділкам компанія. Фактичним керівником фірми був однокласник посадовця.

Ця компанія, попри відсутність проектної документації, отримала контракт на понад 200 млн грн для встановлення семи модульних котелень у Селидовому та Українську. Котельні були встановлені. Однак були підключені лише дві, але й вони не працювали через відсутність потрібних компонентів.

Подібну схему зловмисники організували й у Святогірську, де під приводом відновлення водопостачання та водовідведення кошти перераховували за роботи, які частково не виконувалися або проводилися з грубими порушеннями норм.

Таким чином держава втратила понад 140 млн грн, а мешканці прифронтових міст залишилися взимку без опалення та належного водопостачання. Усім фігурантам схеми вже повідомили про підозру.

